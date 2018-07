Ein Apfelbaum als Symbol der Hoffnung am Weltflüchtlingstag

Von der UN-Vollversammlung ist der 20. Juni bereits im Dezember 2000 zum internationalen Gedenktag für alle Binnenvertriebene, Asylsuchende, Flüchtlinge und Staatenlose auf der ganzen Welt erklärt worden.

Aus diesem Grund hat die Flüchtlingshilfe Papenteich den Weltflüchtlingstag auf besondere Weise zelebriert. Bei herrlichem Sonnenschein und bester Laune pflanzten Ehrenamtliche zusammen mit Geflüchteten und Freunden einen Apfelbaum.

Ein Baum symbolisiert die Verbundenheit mit der Erde, Heimat, Verwurzelung, manchmal auch Symbiose, Frieden, Früchte und vieles mehr, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. „Dieser Baum kann nicht in der Luft hängen und wachsen. Er braucht einen Platz und Erde, damit er stark werden und sich entwickeln kann“, betont die stellvertretende Vorsitzende Doro Winter. „Und genau wie dieser Baum braucht jeder Mensch einen Platz, an dem er in Ruhe leben und wachsen kann.“ Das ausgiebige Wässern, das nicht nur aufgrund der Wärme und Trockenheit Pflichtprogramm war, übernahmen verantwortungsvoll die kleinsten Teilnehmer der Feier.

Gestützt wird der kleine Baum durch stabile Holzpfähle. Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein mit Kaffee, Kuchen und orientalischen Leckereien wurden gemeinsam Wünsche formuliert und auf bunte Kärtchen geschrieben, die diesen besonderen Baum jetzt schmücken. Dieser kleine Apfelbaum soll Integration und gleichsam Hoffnung symbolisieren.

Die Flüchtlingshilfe Papenteich und all ihre unermüdlichen Helfer wollen auch weiterhin eine Stütze für geflüchtete Menschen sein – sinnbildlich wie die Holzpfähle und verbunden mit der Hoffnung, dass ihr Engagement Früchte tragen wird. „Ob das aktuelle, politische und gesellschaftliche Klima dies zulässt, wird sich erst noch zeigen müssen“, schreibt der Verein abschließend.