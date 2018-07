IG Metaller bauen Insektenhotels für Kindergarten und Schule

Die Teilnehmer des Bildungsurlaubs bauten für Grundschule und Kindergarten in Osloß Insektenhotels. Foto: Privat

Auch in diesem Jahr fand wieder der Bildungsurlaub des IG Metall Wohnbezirk Boldecker Land „Unsere Umwelt unser Leben“ statt. IG-Metall-Wohnbezirksleiter und Referent Axel Passeier freute sich über den großen Zuspruch und die Teilnahme von 32 IG-Metallern aus der Region, heißt es in einer Mitteilung an die Presse.

„Neben den gewerkschaftlichen Themen ist es für uns ganz wichtig, gesellschaftliche Themen als IG Metall Wohnbezirk anzusprechen, vor allen Dingen aber etwas Nachhaltiges zu schaffen und damit das Bewusstsein für unsere Umwelt zu fördern“, wird Passeier in der Mitteilung zitiert. Er weist auf das neue Insektenhotel hin, das die Bildungsurlauber in Eigeninitiative für Grundschule und Kindergarten in Osloß erstellt haben.

Der Bildungsurlaub war für alle Teilnehmer eine ereignisreiche Woche, in der es nicht nur positive Ereignisse gab: bei einem Kontrollgang über den Naturlehrpfad mussten die Teilnehmer feststellen, dass bei der Informationstafel zum Thema „Sumpflandschaft und Auenwälder“ die Scheibe eingeschlagen wurde.

Zudem diskutierten die IG-Metaller über die Verbreitung des Wolf in der Region. Dazu war der Wolfsbeauftragte Joachim Remitz für einen Vortrag eingeladen. Teilnehmer Sven Pörksen war begeistert von dem Vortrag und stellte die Neutralität des Wolfsberaters heraus, der in dem Vortrag auf die Verbreitung der Wölfe, die Gefahr für Menschen und Haustiere, sowie den Herdenschutz einging.

Der „Lebensraum Aller“ wurde außerdem wieder im Rahmen einer Kanutour erkundet und mit den verschiedenen Facetten diskutiert sowie eine Wandzeitung darüber erstellt. Schließlich diskutierten die IG-Metaller über die Themenradwege in der Region – beispielhaft wurde der Radweg „Allerhoheit“ abgefahren. „Insgesamt eine sehr ereignisreiche Woche die nachhaltig prägt“, zog Teilnehmerin Angela Behrens ein Resümee.