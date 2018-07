500 Quadratmeter Wald bei Leiferde fangen Feuer

Gegen 0.45 Uhr haben Passanten auf dem Rückweg vom Sportheim in Leiferde Brandgeruch am Gilder Weg wahrgenommen und kurz darauf einen Feuerschein in einem angrenzenden Waldstück zwischen Sportheim und Tennisplätzen gesichtet. Daraufhin wurde Großalarm für die Feuerwehren in der Samtgemeine Meinersen ausgelöst. Das bertichtet Timm Bußmann, der stellvertretende Samtgemeinde-Feuerwehr-Pressesprecher. Neben den Brandschützern aus Leiferde...