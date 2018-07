Feuerwehr beseitigt abgebrochene Bäume von Straßen

Beim Gewitter mit seinen windigen Böen am Samstagabend ist der Landkreis Gifhorn recht glimpflich davon gekommen. Die Feuerwehr bestätigte auf Anfrage drei abgebrochene Bäume, die Straßen versperrten: Auf der B 4 bei Groß Oesingen auf Höhe der Kieskuhle, in Bokensdorf Am Bauernberg sowie in Winkel im Brückenlamp. Einen größeren Einsatz hatte n die Besatzungen zweier Rettungswagen aus Ehra-Lessien: Sie halfen im Nachbarlandkreis...