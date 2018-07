Zehn Ehrenamtliche balancieren auf Slacklines

Balance und Konzentration waren gefordert: Zehn Ehrenamtliche lernten bei einer Fortbildung den Aufbau von Niedrigseilelementen und Slacklines für Kinder und Jugendliche. „Seiltänzertraum“ hieß der von der

Evangelischen Jugend und dem Kreisjugendring veranstaltete Workshop für Juleica-Inhaber.

Schnell verwandelten die Teilnehmer das Gelände um das Mehrgenerationenhaus des Kinderschutzbundes in einen Abenteuerspielplatz, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Im Anschluss ging es für die Ehrenamtlichen ans Lernen und Üben auf den Slacklines. Fachmännische Knoten und Materialkunde gehörten ebenso zu den Ausbildungsinhalten, wie die Vorbereitung durch teamstärkende Übungen und das Sichern der Teilnehmenden auf dem Seil.

Die Zusammenarbeit von Evangelischer Jugend, Kreisjugendring und Kinderschutzbund hat sich bewährt. „Ohne diese Vernetzung wäre die Aktion nicht zustande gekommen“, wird Kirchenkreisjugendwart Andreas Schulze-Mauk in der Pressemitteilung zitiert.

Höhepunkt der Veranstaltung war der am Sonntagnachmittag eingetretene pädagogische Ernstfall, als 30 Kinder das Gelände zum offenen Spielnachmittag betraten. Pünktlich um 14 Uhr mussten die Jugendlichen ohne professionelle Hilfe einen Parcours aus Slacklines und Niedrigseilelementen aufgebaut haben, um den Kindern eine anregende und fleißig genutzte Spielidee anzubieten.

Das wurde fleißig genutzt. Zahlreiche Kinder und Eltern, die den Weg zur Winkeler Straße gefunden hatten, waren vom Parcours und dem Engagement der Jugendlichen begeistert.

Angetan zeigten sich auch die jugendlichen Gruppenleiter vom Gelände, den Slacklines und der Möglichkeit des Materials, das sie künftig verstärkt in ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einbinden wollen, heißt es in der Mitteilung abschließend.