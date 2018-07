Polizei sucht Fahrer wegen Nötigung im Straßenverkehr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am vergangenen Sonntag in Isenbüttel ereignete. Foto: Patrick Seeger / dpa

Isenbüttel. Ein unbekannter Golffahrer fuhr im Rahmen des Tankumsee-Triathlons so dicht an einen Feuerwehrmann heran, dass das Auto sein Schienbein berührte.

Zu einem Unfall ist es am Sonntag im Rahmen des Tankumsee-Triathlons in Isenbüttel gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, war ein Unbekannter mit einem VW Golf mit Salzgitteraner Kennzeichen gegen 10.50 Uhr auf Höhe des Dannenbütteler Weges so dicht an einen 53-jährigen Feuerwehrmann aus Calberlah herangefahren, dass das Auto sein Schienbein berührte.

Der Feuerwehrmann war gerade dabei, die Straße für den Triathlon zu sperren. Das Opfer, dass durch die Berührung laut Polizeisprecher Thomas Reuter nicht verletzt wurde, wich daraufhin aus, während der Täter durch die Straßensperrung fuhr. Nun wird gegen den noch Unbekannten wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. Reuter zufolge werde derzeit der Fahrzeughalter verhört, ob er den Wagen gefahren sei oder jemand anders.