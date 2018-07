Jazz-Musik der 30er Jahre

Hankensbüttel. Der Countdown läuft: Am kommenden Freitag, 3. August, geht die Otter-Jazz-Reihe in eine neue Runde. In diesem Jahr haben die organisierenden Kulturvereine eine ganz besondere Location für ihr Konzert ausgewählt. Zum Abschluss des 30-jährigen Jubiläums des Otter-Zentrums wird dort die bekannte...