Großbrand in Gamsen - ein Ferienhaus brennt vollständig nieder

Am frühen Dienstagmorgen - gegen 3.36 Uhr - rückte die Feuerwehr bereits zum dritten Mal innerhalb von drei Wochen ins Ferienhausgebiet „Erikasee“ aus. Schon beim Eintreffen blickten die Wehrleute auf eine große Feuerwand, die von zwei Objekten ausging. Bewohner hatten den Brand entdeckt und sofort die Feuerwehr gerufen - und außerdem die Nachbarn geweckt sowie Einweiser für die Feuerwehr abgestellt. Nach ersten Angaben der Feuerwehr verletzte sich niemand.

Ein Wohnwagen mit Vorzelt und ein massives Holzhaus hatten in dem Gebiet „Butten Born“ Feuer gefangen - und brannten bis auf die Grundmauern nieder. Die beiden Plätze liegen direkt nebeneinander. Zum Glück waren keine Bewohner in den Brandobjekten. Drei Gasflaschen sind noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr explodiert. Das Feuer reichte bis in die Baumwipfel. „Durch den massiven Einsatz der drei Feuerwehren und der bekannt guten Zusammenarbeit haben wir den Brand schnell in den Griff bekommen“, berichtet Einsatzleiter und Vize-Ortsbrandmeister Matthias Kretschmar.

Feuerwand im Ferienhausgebiet „Erikasee" in Gamsen Der dritte Einsatz innerhalb von drei Wochen für die Feuerwehr im Ferienhausgebiet „Erikasee" in Gamsen. Am 31. Juli brannte ein Holzaus komplett aus. Foto: Bernd Behrens

Nach 45 Minuten war der Brand gelöscht und die Suche nach den Brandnestern begann. Insgesamt waren 65 Feuerwehrleute aus Gamsen, Wilsche und Neubokel im Einsatz - davon sechs unter Atemschutz. Auch ein Wagen der Schelleinsatzgruppe (SEG) des DRK stand in Bereitschaft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. bb/feu