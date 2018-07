130 Kinder warten noch auf einen Kita-Platz

Kurz vor dem Start des neuen Kindergartenjahrs warten in der Stadt Gifhorn fast 130 Mädchen und Jungen auf einen Betreuungsplatz. Stadt-Sprecherin Annette Siemer zählte auf Anfrage 33 unversorgte Kleinkinder im Alter von ein bis drei Jahren ohne Krippenplatz sowie 96 Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sechs Jahren ohne Kindergartenplatz. Noch sei aber Bewegung drin. So warteten 22 Familien auf einen Platz in einer ganz...