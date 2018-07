Der SV Jembke fährt auf das Podium

Das neunte Stepperbike-Rennen über zwölf Stunden fand kürzlich in Jüterbog statt, einer Stadt südlich von Berlin in Brandenburg. Dort wurden die inoffiziellen Europameisterschaften im Stepperbike-Fahren ausgetragen, da es die einzige bekannte Veranstaltung für die Stepperbike-Fahrer ist. Auch der SV Jembke war bei dem Turnier dabei. Um 8 Uhr gab Organisator Mathias Schramm den Startschuss für die Teilnehmer, schreibt der

13 Teams mit jeweils fünf Bikern haben sich dann auf dem 960 Meter langen Rundkurs begeben. Ziel war es in den bevorstehenden zwölf Stunden die meisten Runden zu steppen. Der Rundkurs beinhaltete zwei Schikanen in Form von

180-Grad-Kursen und zwei Geländeanstiegen – in diesem Jahr aber nicht die größten Herausforderungen für die Teilnehmer. Der größte Gegner war das Wetter, schreibt der SV Jembke in der Mitteilung. Denn kurz nach dem Startschuss setze Nieselregen ein, der schon in der ersten Stunde durch einen Regenschauer abgelöst wurde. „Bevor der Asphalt trocken werden konnte, gab es noch einen richtigen Wolkenbruch der die aktuellen Fahrer bis auf die Haut durchnässte“, heißt es weiter. Die nasse Fahrbahn machte es für die Sportler nicht einfacher durch die Kurve zu kommen. Innerhalb der ersten sechs Stunden waren die Biker somit einem Dauerregen ausgesetzt.

In der zweiten Hälfte gab es dann auch eine Trockenphase die aber nicht ausreichte, um die Straße vollständig zu trocknen.

Frühzeitig setzen sich zwei Teams an der Spitze ab. Bereits nach vier Stunden hatten sie einen Vorsprung von vier Runden herausgefahren. Um Platz 3 entwickelte sich ein Kampf von drei weiteren Teams. Hier wechselten sich die Platzierungen ständig ab. Mit dabei das Snowburner-Team vom SV Jembke. Erst nach zehn Stunden konnten die Biker vom SV Jembke einen Vorsprung von zwei Runden herausfahren. Zum Schluss spielten dann die Jembker ihre Konditionsstärke aus und bauten die Führung auf vier Runden aus. Die fünf Biker vom SV Jembke sind auch Mitglieder des Marathons-Teams und sind somit eine Ausdauerleistung gewohnt.

„Dennoch war der 3. Platz eine große Überraschung. Die Jembker waren das einzige Team auf dem Podium, das auch Frauen im Einsatz hatte“, schreibt der SV Jembke abschließend. Der Sieg ging an den Titelverteidiger TMS vor Team Schaeffler 300 .