Geschäftszeile mit drei Läden öffnet am Freitag

Ab diesen Freitag ist die die Geschäftswelt in Groß Schwülper um eine ganze Ladenzeile reicher. Denn dann eröffnen gleich drei Geschäfte im Neubau an der Hauptstraße 1: Domus Vini, Reisebüro Schwülper und Ernsting’s Family. Die Fahrschule Krause folgt am 1. September. Mediterrane Spezialitäten versprechen Anusch und Hrachya Khachatryan von Domus Vini. Und das sind vor allem Weine aus Italien, Frankreich und Spanien, aber auch aus...