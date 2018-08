Mentoren geben die Freude an Sprache und Sprechen zurück

Lesen macht Spaß, beflügelt die Phantasie und schafft über Sprache und Kommunikation Gemeinsamkeit. Deswegen hat sich der Verein „Mentor – Die Leselernhelfer“ auf die Fahnen geschrieben, gemeinsam mit Kindern zu lesen, ihnen den Spaß am Wort zu vermitteln und so ihren Weg in die Welt ein Stück zu...