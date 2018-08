27-Jähriger: „Ich wollte ihn ein bisschen bedrohen“

Was spielte sich am 16. Februar in Tiddische ab, bevor die Feuerwehr einen Hausbrand löschen musste? Die Staatsanwaltschaft wirft einem 29-Jährigen vor, schwere Brandstiftung im Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen zu haben – und das, obwohl er wusste, dass sein Mitbewohner noch im Haus...