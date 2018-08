Busknotenpunkt in Weyhausen erst zwei Wochen später fertig

Gar nicht glücklich über die etwa zweiwöchige Verzögerung beim Bau des Busknotenpunktes an der Neuen Straße zeigte sich Weyhausens Bürgermeisterin Gaby Klose während der Baubesprechung am Donnerstag. Schließlich sei die Fertigstellung in den Sommerferien ein markanter Bestandteil der Vereinbarung gewesen. Auch die Begründungen des Planungsbüros und der Baufirma vermochte sie so nicht zu akzeptieren. Klose: „Das war alles in der...