Zwei Schwerverletzte nach Überschlag

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 4 wenig entfernt von der Abfahrt Kästorf/Wagenhoff. Ein 52-jähriger Knesebecker war zusammen mit einer Beifahrerin in seinem Opel Astra Richtung Norden unterwegs. „Nach Aussage von Zeugen fuhren sie mit normaler Geschwindigkeit innerhalb eines Pulks“, sagte ein Polizist später an der Unfallstelle. Doch plötzlich sei der Wagen aus ungeklärten Gründen nach...