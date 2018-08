Josef-Stefan Kreiter ist der neue Leiter des Edeka-Markts

Der Edeka-Markt in Isenbüttel hat einen neuen Leiter: Seit Mittwoch lenkt Josef-Stefan Kreiter die Geschicke des Marktes an der Moorstraße. Er wird Nachfolger des selbstständigen Edeka-Einzelhändlers Christian Moritz, der den Markt seit 2000 führte und das Geschäft nun aus persönlichen Gründen aufgegeben habe, wie es in einer Pressemitteilung der Kette heißt. Der 40-Jährige hat zuvor als Marktleiter im Edeka-Markt am Berliner Ring in...