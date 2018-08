Kita braucht eine Generalüberholung

Isenbüttel. Der St-Marien-Kindergarten in Isenbüttel ist in die Jahre gekommen: Er wurde vor 46 Jahren gebaut und in fünf Bauabschnitten immer wieder erweitert. „Nun ist es mal an der Zeit“, so Samtgemeindebürgermeister Hans-Friedrich Metzlaff. Zeit für eine Generalüberholung. Sprich: Das Gebäude soll innen...