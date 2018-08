Mächtig gewaltiges Kino in Vollbüttel

Am Ende ist es immer das Gleiche: Egon Olsen geht in den Knast, die Räuberbande geht leer aus. Doch vor dieser Schlussszene hatten die Besucher der Open-Air-Aufführung des Kinomuseums in Vollbüttel am Samstagabend rund fünf Stunden Spaß bei Leinwandspektakel, Vorführungen und Kostümwettbewerb.Der Streifen „Die Olsenbande stellt die Weichen“ von 1975 war ganz offensichtlich einer der Lieblingsfilme von Peter Schade-Didschies, dem...