Durchdrehen oder Full-Pull

Rekordhitze, Rekordzuschauerzahlen, nur bei der Teilnehmerzahl war man sich beim Trecker-Treff an der Norma-Kreuzung nicht so ganz sicher. Aber diesmal traten mit 82 rund 20 Ackerboliden mehr an als im Vorjahr, bestätigte Stefan Büggener vom Trecker-Treff-Club. Und die kamen aus fast ganz...