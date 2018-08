Feuer bei Wilsche: PKW brennt völlig aus

Zum bereits vierten Feuerwehreinsatz in den letzten vier Wochen kam es am frühen Montagmorgen um 4.25 Uhr im Ferienhausgebiet Erikasee in Wilsche. „Eine Frau wurde mit Brandverletzungen dem Rettungswagen übergeben und kam ins Krankenhaus“, berichtet die Polizei. Für die Feuerwehr lautete die Einsatzmeldung „Rauchentwicklung Campingplatz Waldesruh“.

Der Einsatzort war aber einige Hundert Meter weiter im Wald. Hier brannte ein PKW Kombi Ford Mondeo in voller Ausdehnung und das Feuer hatte bereits eine kleine Waldfläche in Brand gesetzt. „Wir haben den Wald mit Wasser und den Ford mit Schaummittel abgelöscht“, so Einsatzleiter Carsten Schacht aus Wilsche. In dem Ford ohne Kennzeichen fanden die Feuerwehrleute zwei Gasflaschen. Im Einsatz waren 36 Feuerwehrleute aus Wilsche und Gamsen. Die Polizei lies den Ford für weitere Ermittlungen sicherstellen.