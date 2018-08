Dragenkreuzung zum Teil wieder frei

Gute Nachrichten für die Autofahrer. Die Bauarbeiten an der Dragenkreuzung (B 188/K 114) in Gifhorn wurden am Montag zumindest so weit beendet, dass der Verkehr in Richtung Wolfsburg fließen kann. „Uns war wichtig, dass die Bahnüberquerung auf zwei Spuren laufen kann“, erklärte Winfried Enderle, Verkehrsexperte der Gifhorner Polizei. Bis der Bahnübergang vollständig fertig ist, ist noch Geduld gefragt. Der Abschluss der Arbeiten der...