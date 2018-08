Auch zwei Bäume wurden bekamen bei dem Brand in der Hufelandstraße etwas ab.

Als die Feuerwehr eintraf, waren die Container in der Hufelandstraße in Gifhorn schon nicht mehr zu retten.

Vier Container in Gifhorn in Flammen

Gleich zwei Einsatzstellen mit je zwei brennenden Containern hatte die Feuerwehr Gifhorn am frühen Dienstagmorgen gegen 1.50 Uhr in der Hufelandstraße. „Bei unserem Eintreffen standen die gelben Wertstoff- und blauen Papiercontainer in Vollbrand“, berichtet Einsatzleiter Mirco Klemm.

Durch das schnelle Eingreifen konnte rechtzeitig ein Übergreifen auf die Hausfassade und somit größerer Schaden verhindert werden. Auch zwei Bäume wurden in Mitleidenschaft gezogen. Im Einsatz waren 17 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen. Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenshöhe konnten die Wehrleute noch nichts sagen. bb