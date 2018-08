Verfolgungsjagd in Gifhorn: Golf rammt Schild und Mauer

Auf der Bundesstraße 188, kam es am Montagabend gegen 18.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Gifhorner mit seinem VW Golf auf den VW Up einer 65-jährigen Bokensdorferin auffuhr und anschließend flüchtete, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nach dem verursachenden VW Golf und einem unabhängigen Zeugenhinweis auf einen verunfallten PKW im Bereich der Celler Straße beabsichtigte eine zivile Streifenwagenbesatzung den betreffenden VW Golf, erkennbar mit zwei männlichen Personen besetzt, anzuhalten. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Fahrer bei Erblicken des Polizeifahrzeugs mit hoher Geschwindigkeit über den Walkeweg in nördliche Richtung und dessen Verlängerung in westliche Richtung, in die Straße Zum Lehmbusch und die Neubokeler Straße. Er erreichte innerorts Geschwindigkeiten bis zu 120 Kilometern in der Stunde.

An der Kreuzung mit der Bruno-Kuhn-Straße im Ortsteil Gamsen wäre er wartepflichtig gewesen, überfuhr diese jedoch ohne anzuhalten. Nur durch die Geistesgegenwart eines aus Richtung Norden bevorrechtigten Autofahrers kam es nicht zu einem möglicherweise folgenschweren Unfall. Im weiteren Verlauf der Flucht verunfallte der VW Golf in der Neubokeler Straße und beschädigte dabei einen weiteren PKW, rammte ein Haltverbotschild und eine Grundstücksmauer.

Die beiden Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß, konnten aber durch die Beamten nach kurzer Zeit gestellt werden. Beide waren leicht verletzt. Der 25-jährige Fahrzeugführer stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss und besaß keine Fahrerlaubnis. Der 31-jährige Beifahrer, auch ein Gifhorner, stand ebenfalls unter Alkoholeinfluss. Beide sind polizeibekannt. Am verunfallten VW Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Mögliche Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn unter

05371/9800

zu melden.