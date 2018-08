Gifhorns Stadtwehren trainieren Bekämpfung von Flächenbränden

Nicht nur aufgrund der Hitzeperiode ein wichtiges Thema – am 10. August jähren sich auch zum 43. Mal die verheerenden Waldbrände von 1975. Bei einem gemeinsamen Ausbildungstag trainierten die fünf Wehren aus dem Stadtgebiet die Bekämpfung von Vegetationsbränden. Das schreibt Stadtausbildungsleiter André Junge in einer Mitteilung an die Presse.

Begonnen haben die Brandbekämpfer zunächst mit einer theoretischen Unterweisung im Feuerwehrhaus in Gifhorn – unter anderem die Themen Schutzausrüstung und Grundlagen der Vegetationsbrandbekämpfung wurden angesprochen. Stadtausbildungsleiter Junge sowie Ausbilder aus jeder Ortswehr vermittelten den Teilnehmern die Theorie und Praxis.

Die Praxis steht im Vordergrund

„Die Führungskräfte der Ortsfeuerwehren wurden schon im März dieses Jahres in dem Thema fortgebildet“, so Junge. Beim Ausbildungstag ging es hauptsächlich um die Praxis. Ein Stoppelfeld zwischen Wilsche und Gamsen bot sich für diesen Ausbildungstag an. Die Feuerwehrleute übten vor allem den Umgang mit Feuerpatschen, Hacken, Schaufeln, diversen Schläuchen sowie Strahlrohrtypen.

Zudem mussten die Maschinisten währender der Fahrt Wasser aus den fünf Tanklöschfahrzeugen abgeben, um den Feuerwehrmännern die Taktik „Fahren und Löschen“ zu ermöglichen. Auch das Pendeln von Tanklöschfahrzeugen von einem Löschbrunnen zu einem mobilen Wasserbehälter wurde geübt. Stadtbrandmeister, Matthias Küllmer, machte sich vor Ort ein Bild der 55 Kameradinnen und Kameraden und zeigte sich zufrieden von der Arbeit der Einsatzkräfte.