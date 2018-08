Acht Messdiener aus Gifhorn besuchen Papst Franziskus in Rom

Acht Messdiener verbrachten knapp eine Woche lang in Rom: Unter dem Motto „Seek Peace and pursue it!“ fand dort vom 28. Juli bis zum 4. August eine internationale Messdienerwallfahrt statt. Rund 60 000 Ministranten aus der ganzen Welt waren dabei – aus dem Bistum Hildesheim reisten 250 Jungen und Mädchen an. Die Wallfahrt findet alle vier Jahre statt, heißt es in einer Mitteilung an die Presse.

Die Kleingruppe aus Gifhorn war rund 24 Stunden mit anderen Messdienern aus dem gesamten Bistum auf dem Weg nach Rom. Ein erstes Treffen der fünf Reisebusse fand in Göttingen statt – dort wurden auch die letzten Messdiener eingesammelt, heißt es weiter.

Messdiener tauschen Pilgertuch aus

Untergebracht waren die Ministranten aus Gifhorn etwas außerhalb von Rom. Früh morgens ging es los mit der Metro in die Stadt, dort erkundeten die Mädchen und Jungen in Kleingruppen die Stadt. „Dabei waren wir immer wieder auf der Suche nach dem nächsten Wasserbrunnen und Schatten“, schreibt Anna Laumann und ergänzt: „Die 40 Grad haben etwas an unseren Kräften gezerrt, aber das hat uns nicht daran gehindert bis spät abends unterwegs zu sein.“

Ein schönes Erlebnis für die Ministranten war, dass sie immer wieder auf Messdiener aus der ganzen Welt gestoßen sind. Diese waren meist am Pilgertuch zu erkennen, was auch gerne getauscht wurde. Schließlich hatte jedes Land und Bistum unterschiedliche Farben. Die meisten Ministranten der internationalen Wallfahrt kamen aus Deutschland und so konnten die Mädchen und Junge auch ohne Italienischkenntnisse nach dem Weg fragen und gemeinsam das Mottolied an „Suche Frieden und jage ihm nach!“ anstimmen.

Gottesdienst mit Papst ist Höhepunkt

Das Beeindruckendste war aber die Papstaudienz: Der Petersplatz war voller Ministranten, die gemeinsam den Gottesdienst mit dem Papst feierten. Im Vordergrund der Wallfahrt stand eben nicht nur Sightseeing, sondern Gemeinschaft. Die Messdiener haben während der Wallfahrt gelernt, dass sie in ihrem Glauben und ihrem Dienst am Altar nicht allein sind. Die Gruppe aus Gifhorn bekam im Abschlussgottesdienst des Bistums die Chance, in einer italienischen Kirche gemeinsam zu dienen.