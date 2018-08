Die Grünen kritisieren Kreis Gifhorn für Umgang mit Flüchtlingen

„Das Handwerk sucht Auszubildende, doch ausbildungswillige Flüchtlinge werden abgeblockt.“ Diesen Vorwurf gegen den Landkreis Gifhorn erhebt die Fraktion Bündnis 90/Die Grüne im Kreistag in einer Pressemitteilung.

Konkret gehe es um einen Fall, von dem Pesi Daver, ehrenamtlicher Betreuer von Geflüchteten und Kreisvorsitzender der Grünen, berichtet. „Ein 21-Jähriger aus der Elfenbeinküste bekommt nach einem Praktikum in einer Baufirma einen Berufsausbildungsvertrag als Maurer, in einem Mangelberuf also“, wird Daver zitiert. Eine Genehmigung zur Aufnahme einer Ausbildung liege vor.

Bei einem Termin bei der Ausländerbehörde des Landkreises sei ihm jedoch mitgeteilt worden, dass er keine Ausbildung aufnehmen dürfe, da er ausreisepflichtig sei. „Sein Ausweis wurde ihm abgenommen und er wurde so lange unter Druck gesetzt, bis er eine Erklärung zur freiwilligen Ausreise unterschrieb. Diese wurde zwar von einem Rechtsanwalt widerrufen, die Ausbildung durfte der junge Mann am 1. August aber nicht beginnen. Wer soll ein solches volkswirtschaftliches und unmenschlichen Desaster verstehen?“, heißt es in der Pressemitteilung der Grünen weiter.

Fraktionsvorsitzender Klaus Rautenbach sieht ein System dahinter, wie er in der Pressemitteilung schreibt: „Als ehrenamtlicher Koordinator der Arbeit mit Geflüchteten in Isenbüttel liegen mir mittlerweile einige andere Beispiele vor. Es ist mehr als einmal der Eindruck entstanden, dass unzulässiger Druck auf Geflüchtete ausgeübt worden ist.“ Auch dem niedersächsischen Landesflüchtlingsrat seien Fälle von Missständen in der zuständigen Kreisverwaltung bekannt und befinde sich in einem Prüfverfahren. Dazuz werde sich der Landesflüchtlingsrat mit der grünen Kreistagsfraktion und den Landtagsabgeordneten treffen, um über Abhilfe zu reden. Im vorliegenden Fall sei die Verwaltung weit über ihr Ziel hinausgeschossen, kritisieren die Grünen: „Ein junger Mann hat sich bereits jetzt gut integriert, spricht so gut Deutsch, dass er in der Sammelunterkunft übersetzen kann. Und eine Ausbildung in einem Mangelberuf will er auch noch aufnehmen.“

Das antwortet der Landkreis

Der Landkreis Gifhorn nahm am Dienstag Stellung zu der Pressemitteilung der Grünen: In dem von der Fraktion angesprochenen Fall des Asylsuchenden aus der Elfenbeinküste habe die Kreisverwaltung bereits Kontakt mit Rautenbach und Daver aufgenommen. „Es wurde zugesagt, dass der Fall aufgrund seiner Komplexität intern noch einmal überprüft wird“, teilt der Landkreis mit. Dazu habe die Kreisverwaltung zusätzlich das Innenministerium eingeschaltet. Nun sei die Verwaltung darüber verwundert, dass die Fraktion die interne Prüfung nicht abgewartet habe. „Die betroffene Person wurde auf die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise hingewiesen und hat fünf Tage später von sich aus mitgeteilt, dass sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wird“, heißt es weiter.„Diese Erklärung wurde aber zwischenzeitlich widerrufen.“ Mittlerweile sei die Rechtslage in dem Fall geklärt mit dem Ergebnis, dass eine Ausbildungsduldung zu erteilen sei.

Darüber hinaus weist der Kreis darauf hin, dass sich kein Vertreter der Grünen hinsichtlich weiterer konkreter Einzelfälle mit dem Landkreis in Verbindung gesetzt habe. Die Kreisverwaltung werde nun auf die Fraktion zugehen, um hier für Aufklärung zu sorgen. Erst danach könne zu den Einzelfällen Stellung genommen werden.

Regelmäßig erreichten den Kreis Anfragen von Asylsuchenden, die sich im sogenannten Dublin-Verfahren befinden, ob sie eine Ausbildung in Deutschland beginnen dürfen. Das sind diejenigen, die nach Deutschland eingereist sind, nachdem sie in einem anderen EU-Staat bereits als Asylsuchende registriert wurden. „Diese Personen dürfen keiner Beschäftigung nachgehen“, so der Landkreis. Örtlich zuständig für das Asylverfahren sei die zuständige Behörde in dem Staat, in welchem die Person zuerst registriert worden ist.

Wenn die Person nach Deutschland einreist, stelle das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als sachlich zuständige Behörde die örtliche und formale Zuständigkeit eines anderen EU-Staates fest. Der Landkreis darf daher in diesen Fällen keinerlei Entscheidungen treffen. Dies werde auch durch Erlasse des Bundes und Landes geregelt. „Diese vorgegebene Rechtslage sorgt in vielen Fällen, insbesondere bei den Ehrenamtlichen, für Unverständnis“, so die Kreisverwaltung. Die Rechtslage differenziere auch nicht danach, ob es sich um Mangelberufe handele. Abschließend betont der Kreis, „dass seitens der Verwaltung keine Asylsuchenden unter Druck gesetzt wurden und werden.“