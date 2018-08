Kinder halten mit dem Fernglas nach Wildtieren Ausschau

Sommer, Sonne und Wild standen Freitagabend auf dem Programm. Elf Kinder nutzten das Angebot der Jugendförderung, mit den Jägern des Hegerings Hehlenriede auf die Ansitze zu gehen, um zu schauen, was im und am Wald so kreucht und fleucht. Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Vorsitzenden...