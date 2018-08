Feuerwehren der Samtgemeinde Isenbüttel belüften Tankumsee

Die Einsatzkräfte pumpten das Wasser aus tiefen Bereichen ab und führten es an der Oberfläche wieder zu. Foto: Feuerwehr Isenbüttel

Isenbüttel. Wegen der anhaltenden Hitze besteht die Gefahr, dass sich Blaualgen bilden. 35 Einsatzkräfte rücken am Dienstagabend aus.

Am frühen Dienstagabend gegen 17.30 Uhr rückten die Feuerwehren der Samtgemeinde Isenbüttel an den Tankumsee aus. Diesmal musste dort kein Feuer gelöscht, sondern das Gewässer mit Pumpen belüftet werden.

Gemeindebrandmeister Björn Kölsch erklärt den Grund für den Einsatz: „Der Sauerstoffgehalt ist aufgrund der anhaltenden Hitze und der Trockenheit gesunken, so dass die Gefahr bestand, dass sich Blaualgen bilden.“ Es handelte sich also um einen präventiven Einsatz, Fische seien bisher aufgrund der Wasserqualität nicht verendet.

Um Hilfe zu leisten, trommelten die Wehren 35 Kameraden zusammen, die mit sechs Fahrzeugen ausrückten. Die Einsatzkräfte pumpten laut Kölsch rund zweieinhalb Stunden Wasser aus tieferen Bereichen des Tankumsees ab, das dann wieder an der Wasseroberfläche zugeführt wurde. So wird der See nach und nach wieder mit Sauerstoff angereichert.