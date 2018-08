Gefahr von Waldbränden in Gifhorn sehr hoch

Aufgrund der anhaltenden hochsommerlichen Temperaturen der vergangenen Wochen und der geringen Niederschlagsmengen ist die Waldbrandgefahr in und rund um Gifhorn noch immer sehr hoch. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung an die Presse. Laut Wettervorhersage sei in den kommenden Tagen nicht damit zu rechnen, dass sich die Situation entspannen wird, schreibt die Stadt weiter. Daher könne bereits ein einziger Funkenflug einen Brand auszulösen.

Die Stadtverwaltung bittet deshalb Bürger, auf das Grillen mit Kohlegrills zu verzichten, keine Zigarettenkippen achtlos wegzuwerfen und keine Fahrzeuge in Wald- und Wiesennähe abzustellen. Die überhitzten Katalysatoren könnten sehr schnell trockenes Grasland oder Laub entzünden und dann zu Flächenbränden führen. Jeder Bürger sollte besonders aufmerksam und vorsichtig sein, um nicht durch Unachtsamkeit oder Leichtsinnigkeit einen Brand auszulösen.

Damit keine Wald- und Flächenbrände entstehen, weist die Stadt außerdem darauf hin, dass offenes Feuer in Wald- oder Graslandschaftsnähe beziehungsweise auf Wiesen derzeit verboten.