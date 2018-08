Baufirma setzt Arbeiten an der Osttangente fort

Die Baufirma setzt am Donnerstag die Arbeiten an der K 114 fort. Foto: Reiner Silberstein

Gifhorn. Die Maßnahmen beginnen am Donnerstag auf der Kreisstraße 114. Am Freitag sollen die Deckschichten eingearbeitet werden.

Die Baufirma setzt am Donnerstag, 9. August, die Arbeiten an der Kreisstraße 114 fort. Das teilt der Kreis mit. Am Freitag, 10. August, sollen sämtliche Deckschichten in den Einmündungsbereichen I. Koppelweg, II. Koppelweg, Lehmweg und Dannenbütteler Weg eingearbeitet werden. Die Arbeiten seien voraussichtlich am Samstag, 11. August, abgeschlossen.

Die K 114 bleibt für sämtliche Verkehrsteilnehmer gesperrt, bis die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Schulbusse könnten die K 114 allerdings befahren, so der Kreis weiter. Die Zufahrten an der Dragenkreuzung und der Wolfsburger Straße werden durch Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei Meine für Busse geöffnet und geschlossen. Nach Abschluss der Baumaßnahme überprüft die Kreisverwaltung, inwiefern Kürzungen bei der beauftragten Bausumme vorgenommen werden.