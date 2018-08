Oberschule ist jetzt Realschule

Die Oberschule in Calberlah ist Geschichte, es lebe die Realschule in Calberlah! Am ersten Schultag nach den Ferien feierten die Lehrer, Schüler, Eltern sowie Vertreter aus Politik, Verwaltung und der Partner die Umwandlung der Schule. „Das ist ein besonderer Tag“, sagte Schulleiter Thomas Seeliger, „wir sind ganz stolz darauf, dass wir das in so kurzer Zeit geschafft haben.“ Schließlich vergingen seit den ersten Überlegungen im...