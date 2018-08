Neue Geräte für Spielplatz am Rosenweg werden bald aufgebaut

Der Spielplatz an der Ecke Rosenweg/Kornblumenweg wird bald noch schöner. In der jüngsten Sitzung des Parsauer Gemeinderates verkündete Kerstin Keil, dass die bestellten Spielgeräte nun da seien. Einstimmig beschloss der Rat, den Auftrag für den fachmännischen Aufbau nun an die Firma zu vergeben....