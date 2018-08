Isenbütteler entdeckt verschollene Fotos vom Eisenbahnattentat 1926 bei Leiferde

Zerborstene Waggons, ein entgleister Zug, demontierte Gleise sowie Arbeiter, die versuchen, Ordnung in das Chaos zu bringen – die Fotos, die Georg-Wilhelm Gaus aus Isenbüttel im Fundus seines Großvaters entdeckt hat, sind ein ganz besonderer historischer Schatz: Sie zeigen im Detail das Eisenbahn-Attentat von 1926 bei Leiferde, der bis heute folgenreichste Anschlag auf den Eisenbahnverkehr in Deutschland. 21 Menschen starben am 19....