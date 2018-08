Prall gefüllte Musik-Wundertüte

Eine prall gefüllte musikalische Wundertüte präsentierten die Macher des fünften Open-Air-Festivals am Kultbahnhof ihren Gästen. Kreuz und quer durch die unterschiedlichsten Stilrichtungen sollte es an zwei Abenden gehen, wobei es am Freitag ausschließlich bluesig losging Mit Reibeisenstimme und spielfreudiger Band im Rücken reizte der Däne Thorbjørn Risager mit den Black Tornados die Grenzen des reinen Blues zum R’n’B‘-Soul-Funk-Mix...