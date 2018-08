Neuer Hallenboden freut die Schüler

Während die Schüler der Albert-Schweitzer-Schule ihre Ferien genossen haben, wurde an ihrer Schule mächtig gewerkelt. Die Stadt Gifhorn hat für die Sanierung der Sporthalle gut 400 000 Euro ausgegeben. Noch in Arbeit ist der Umbau des alten Naturwissenschaftsraumes, der durch neue Wände in drei Verfügungsräume für die Inklusionsarbeit aufgeteilt wird. Wenn die Arbeiten in etwa vier Wochen fertig sind, soll dort zudem die...