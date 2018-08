Flächeneigentümer will mehr Geld für neues Bau- und Gewerbegebiet

Die wichtigste Entscheidung des Tages fiel bei der Didderser Gemeinderatssitzung am Dienstagabend erst im nichtöffentlichen Teil: „Die Gemeinde wird in diesem Jahr das Grundstück für das Bau- und Gewerbegebiet Kalischacht nicht erwerben“, ließ Bürgermeister Randolf Moos (SPD) erst am Folgetag verkünden. Der Grund dafür sei, dass ein Eigentümer dieser Flächen der Gemeinde das Grundstück für den ursprünglich ausgehandelten Preis nicht...