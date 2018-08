Clausmoorhof feiert den Sommer

Die Stabsstelle Integration des Landkreises richtet in Zusammenarbeit mit der Gifhorner Flüchtlingsunterkunft Clausmoorhof und der Ausländerbehörde ein Sommerfest aus. Das findet am Freitag, 31. August, von 14 bis etwa 18 Uhr an der Gemeinschaftsunterkunft, II. Koppelweg 143 in Gifhorn, statt. Neben Kuchen und Waffeln sowie kalten und warmen Getränken gibt es auch zahlreiche Spiele für Kinder und Jugendliche. So sind Dosenwerfen,...