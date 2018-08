Familienbüro des Landkreises im neuen Domizil im Kulturzentrum

Zentraler und gemütlicher – so lässt sich der neue Standort der Außenstelle für das Familienbüro des Landkreises kurz umschreiben. Seit fünf Jahren ist das DRK als Träger des Büros im Ort – bisher im Jugendtreff in der Schmiedestraße, nun im Bürgermeisterbüro im Kulturzentrum, direkt am Einkaufsmarkt und am Weg zu Grundschule und Kindergarten. Einmal im Monat ist Uta Willuhn als Ansprechpartnerin vor Ort und findet das neue Domizil...