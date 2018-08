„Im EG wird es länger gebrannt haben als oben“

Richter Bohle Behrendt hatte sich viel vorgenommen. Neun Zeugen sagten am Donnerstag vor dem Landgericht Braunschweig zur mutmaßlichen Brandstiftung in Tiddische am 16. Februar aus. Ein 29-Jähriger ist angeklagt, den Brand gelegt und dabei gebilligt zu haben, einen noch im Haus anwesenden...