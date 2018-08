L 282: Bauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung bei Steinhorst

Auf der Landesstraße 282 zwischen Eldingen (Landkreis Celle) und Steinhorst (Landkreis Gifhorn) müssen sich Verkehrsteilnehmer in den kommenden Wochen auf Behinderungen einrichten. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag in Wolfenbüttel hin.

Wie die Behörde weiter mitteilte, finden bis voraussichtlich 28. August zunächst Pflaster- und Gossenarbeiten in der Ortsdurchfahrt Steinhorst statt. Der Verkehr wird einstreifig an der Baustelle vorbei geleitet.

Von Mitte September bis Mitte Oktober erfolgen dann Erneuerungsarbeiten an der Fahrbahn - und zwar unter Vollsperrung. Zu den genauen Daten und Umleitungsstrecken will die Landesbehörde noch rechtzeitig informieren.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 520 000 Euro und werden vom Land Niedersachsen getragen.