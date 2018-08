Musik vor toller Kulisse

Einen See, schönes Wetter, nette Musik, ein kaltes Getränk – mehr braucht es eigentlich nicht für einen gelungenen Sommerabend. Genau diese Mischung zog am Donnerstagabend auch beim Sommer-Open-Air auf der Seeterrasse am Stüder Bernsteinsee. Rund 400 Besucher ließen sich von der Simon&Garfunkel-Revival-Band musikalisch in die 60er und 70er Jahre zurückversetzen. Bei „The Boxer“ wurde mitgeklatscht, bei „Sound of Silence“ geträumt...