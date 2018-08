Bücherhaltestelle in Abbesbüttel nun für jedermann nutzbar

Es vergingen nur wenige Wochen von der Idee einer Bücherhaltestelle bis zur Übergabe an die Bewohner von Abbesbüttel. Das Team der neun Aktiven unter der Leitung von Felicitas Nadjib hat gute Arbeit geleistet. „Ich freue mich, dass alle so schnell und unkompliziert in Eigenleistung etwas für ihr...