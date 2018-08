Felicia Gronitzky aus Gifhorn ist „Voice of Gifhorn 2018“

Es dürfte für niemanden eine Überraschung gewesen sein, als der Name der Siegerin von „Voice of Gifhorn“ verkündet wurde. „Wir wissen es doch schon alle“, hörte man aus dem Publikum, als der Moderator Andreas Kuhnt vom NDR kurz vor der Bekanntgabe innehielt. Felicia Gronitzky aus Gifhorn hat mit ihrer warmen, souligen und äußerst kraftvollen Stimme die Jury überzeugt. In den Kategorien Stimme, Textsicherheit, Tonfindung, Taktgefühl,...