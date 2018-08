Harebirds feiern Premiere bei Altstadtfest

Der Kulturverein Gifhorn hatte am Wochenende anlässlich des 39. Gifhorner Altstadtfestes ein buntes Programm für die Besucher auf die Beine gestellt. Den Auftakt machte am Samstag die 1973 gegründete Band Saratoga Seven im Kavalierhausgarten. Sie spielten die New-Orleans-Musik und den Blues der...