Vermeintlicher Brand beschäftigt 55 Feuerwehrleute

Meinersen. Alarm für die Freiwilligen Feuerwehren aus Meinersen, Ahnsen und Seershausen in der Nacht zum Sonnabend: Gegen 2.40 Uhr wurden sie zu einem Brand in die Hauptstraße nach Meinersen gerufen, wo Anwohner einen Heimrauchmelder in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses gehört und Brandgeruch bemerkt...