Ein unbekannter Täter hat in Wesendorf zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen und Geld sowie Tabakwaren gestohlen. Foto: Patrick Seeger / dpa

Wesendorf. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Montag in der Gifhorner Straße und der Wittinger Straße Wesendorf.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Montag in Wesendorf zwei Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und daraus Geld sowie Tabakwaren gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, brach der Dieb gegen 2 Uhr einen Automaten an der Gifhorner Straße auf, im Anschluss öffnete er einen Automaten an der Wittinger Straße. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise an:

(0 53 71) 98 00

.