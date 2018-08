Radler fährt in Auto – Polizei Gifhorn bittet um Hinweise

Gifhorn. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall mit einem Radler, der am Donnerstag in Gifhorn gegen ein stehendes Auto fuhr und anschließend flüchtete.

Wie die Polizei berichtet, kümmerte sich der Radler nicht um den Schaden. Eine 37-jährige Gifhornerin wollte, so schildern es die Beamten, gegen 18.20 Uhr mit dem Auto von ihrem Grundstück auf die Winkeler Straße einbiegen – etwa mittig zwischen den Straßeneinmündungen Weiland und Im Weilandmoor. Verkehrsbedingt musste sie jedoch warten.

In diesem Moment kam auf dem Gehweg ein Radfahrer von rechts und fuhr ungebremst in die Beifahrerseite des Wagens, wobei „ein beträchtlicher Schaden entstand“. Die Frau stieg aus und fragte den etwa 16 bis 18 Jahre alten Radfahrer, der mit einem Mountainbike unterwegs war, ob alles in Ordnung sei. Der Jugendliche antwortete jedoch laut Polizeibericht nicht und fuhr in Richtung Innenstadt davon.