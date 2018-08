Dreharbeiten für ARD-Film laufen in Isenbüttel

Zwei der bekanntesten deutschen Schauspieler sind in diesen Tagen zu Gast in Isenbüttel. Nadja Uhl und Carlo Ljubek reisten für die Dreharbeiten zum Fernsehfilm „Ein Wochenende im August“ in den Landkreis Gifhorn. „Ein Wochenende im August“ erzählt eine Liebesgeschichte zwischen einer glücklich...