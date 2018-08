Die Feuerwehr Gifhorn rückte am Donnerstagvormittag zum AOK Gebäude aus.

Gifhorn. Am Donnerstagvormittag rückte die Feuerwehr Gifhorn zum AOK-Gebäude aus. Im Erdgeschoss war ein Feuer ausgebrochen, Rauch quoll aus dem Gebäude.

Feueralarm im AOK-Gebäude in Gifhorn: Starke Rauchentwicklung

Im Erdgeschoss der AOK Gifhorn am Schleusendamm ist am Donnerstagvormittag ein Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen. Der Feuermelder hatte ausgelöst, und die Feuerwehr Gifhorn rückte mit drei Löschfahrzeugen aus. Die Einsatzkräfte konnten das Gebäude aufgrund der hohen Rauchentwicklung vorerst nicht betreten. Mit Atemschutzgeräten begannen die Einsatzkräfte dann mit den Löscharbeiten.

Die genaue Brandursache konnte am Vormittag noch nicht bekanntgegeben werden. Nach ersten Informationen habe wohl eine größere Menge Papier Feuer gefangen, berichtet AOK-Objektmanager Hans-Hermann Ahrens. Ob der Brand mit den derzeitigen Sanierungsarbeiten am Gebäude zusammenhängen, konnte er vorerst nicht bestätigen.

Rund 100 Personen sollen sich zum Zeitpunkt des Alarms im Gebäude befunden haben. Sie wurden evakuiert, „die Evakuierung verlief problemlos, und es kam keine Person zu Schaden“, berichtet Ahrens.

Das Gebäude kann nun voraussichtlich eine Stunde lang nicht betreten werden. Es sei das erste Mal in diesem Sommer, dass die Feuerwehr anrücken musste. „Unsere Brandmelder sind sehr genau“, so Ahrens. Der Alarm wurde direkt zur Feuerwehr geleitet, so dass diese schnellstmöglich anrücken konnte.

Der Einsatz läuft derzeit noch.