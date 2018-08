Rund 40 Rundballen standen in Repke in Flammen. Unterstützung erfuhr die Feuerwehr von einem Bauern, der die Ballen mit seinem Traktor auseinanderzog.

Repke. Vier Stunden war die Feuerwehr im Einsatz. Rund 40 Rundballen standen in Repke in Flammen. Der Ortsbrandmeister geht von Brandstiftung aus.

Erneut stehen Strohballen in Hankensbüttel in Flammen

Zum vierten Mal innerhalb von vier Nächten standen im Gifhorner Nordkreis Strohballen in Flammen. Rund 40 Rundballen hatten, laut Einsatzbericht der Feuerwehr, im Dornbuschweg in Repke Feuer gefangen. Am Donnerstagabend ging der Alarm gegen 21.15 Uhr bei der Feuerwehr ein.

Bei den Löscharbeiten hatten die Wehrleute Unterstützung eines Bauern, der mit seinem Traktor auseinanderzog - so konnte die Feuerwehr die Flammen vom Boden aus bekämpfen. Wegen des dichten Qualms trug der Landwirt eine Atemschutzmaske. Für Schwierigkeiten sorgte dagegen die Windstille, da „der stehende Brandrauch unsere Löscharbeiten stark belastet hat“, heißt es im Einsatzbericht. Ganze vier Stunden war die Feuerwehr im Einsatz, bis sie schließlich „Feuer aus“ melden konnte. Da es nunmehr der vierte Strohballenbrand in kürzester Zeit ist, schließt Christian Speitling. Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Hankensbüttel, Brandstiftung nicht mehr aus: „Es war jetzt der vierte Brand hintereinander - da kann man eine Selbstentzündung wohl ausschließen.“ feu